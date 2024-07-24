Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа

В ходе слушаний «королева марафонов» вновь напомнила о своем патриотизме и о службе мужа на СВО.
Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru
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Мосгорсуд продлил арест популярной создательнице «марафонов желаний» Елене Блиновской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа», — огласил приговор судья.
По словам следователя, основания, по которым Блиновская попала под арест, остаются открытыми, поэтому выпускать ее на свободу пока нельзя. При этом «королева марафонов заявила», что никогда не скрывалась и не намерена этого делать, попросив выпустить ее из СИЗО.
«Если бы я скрылась, я бы превратила в ад жизнь всех своих людей вокруг, детей. Я реально патриот этой страны, мой муж вкладывается в землю, добросовестно служит на СВО, зачем нам скрываться?» — выступила в суде Блиновская.
Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года, а уже 28 апреля суд поместил ее под стражу. Блогер была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией, при ней обнаружили билеты на самолет в другую страну.
Блиновскую обвиняют в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей.
Ранее 5 tv.ru сообщал со слов адвоката Елены Блиновской — срок по ее делу истек 15 июля текущего года.
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