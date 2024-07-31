Суд трех генералов: в Москве началось рассмотрение громкого дела о коррупции

Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов обвиняются в коррупционных преступлениях.

В Хамовническом суде Москвы идет заседание по громкому делу петербургских генералов МВД. По данным следствия, Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов замешаны в крупной коррупционной схеме. В числе ответчиков также четверо предпринимателей, которые давали взятки высокопоставленным полицейским.

Речь о 65 миллионах рублей — во столько фигуранты дела оценили свои услуги по постановке на учет транспорта. Чтобы не вызывать подозрений, деньги бизнесмены перечисляли под видом добровольных взносов. Ну, а средства получатели тратили уже по своему усмотрению.

Так, например, у предполагаемого организатора — генерал-лейтенанта Умнова — появился люксовый автомобиль. В списке покупок также числятся абонементы в элитные фитнес-центры для руководителей главка.

Интересно, что изначально генералов задержали за превышение должностных полномочий. И уже во время расследования вскрылись факты о взятках в особо крупном размере и появились новые имена.