За минувшие сутки киевский режим потерял до 620 боевиков в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск.

Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжают занимать более выгодные рубежи на донецком направлении. О ситуации на полях специальной военной операции на 7 августа 2024 года сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

«Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 61-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Константиновка», — уточнили в пресс-службе.

Российским силам также удалось отбить контратаку украинских штурмовиков 5-й бригады.

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 620 боевиков, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М777 производства США, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, орудие М119 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В Минобороны также уточнили, что всю прошедшую ночь ВС РФ продолжали зачистку боевиков киевского режима, которые утром 6 августа пытались прорваться на территорию России через границу в Курской области.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором экипаж Ка-52 ударил по позициям ВСУ авиаракетами.