Минобороны России сообщило о больших потерях ВСУ при атаке на Курскую область

Операция по оттеснению врага от границы продолжается.

Минувшей ночью российская армия и пограничные войска ФСБ продолжили зачистку приграничных территорий Курской области от украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Накануне, 6 августа, российским силам удалось предотвратить прорыв противника на территорию РФоссии через границу в Курской области. Боевики киевского режима попытались атаковать утром, а уже вечером потерпели поражение и начали отступать.

«Нанесено поражение его резервам (ВСУ — Прим. ред.) в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Как сообщали в Минобороны 6 августа, на курскую границу напали до 300 боевиков. Сегодня же стало известно, что 260 из них были ликвидированы. ВСУ также потеряли 50 единиц боевой техники.

Операция по уничтожению покусившихся на границу России в Курской области боевиков продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под обстрелом Курской области со стороны ВСУ пострадали 24 мирных жителя, шестеро из которых несовершеннолетние.