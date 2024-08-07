Минобороны России сообщило о больших потерях ВСУ при атаке на Курскую область

МО: ВСУ потеряли до 260 боевиков, пытаясь прорваться в Курскую область
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Операция по оттеснению врага от границы продолжается.
Минувшей ночью российская армия и пограничные войска ФСБ продолжили зачистку приграничных территорий Курской области от украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Накануне, 6 августа, российским силам удалось предотвратить прорыв противника на территорию РФоссии через границу в Курской области. Боевики киевского режима попытались атаковать утром, а уже вечером потерпели поражение и начали отступать.
«Нанесено поражение его резервам (ВСУ — Прим. ред.) в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Как сообщали в Минобороны 6 августа, на курскую границу напали до 300 боевиков. Сегодня же стало известно, что 260 из них были ликвидированы. ВСУ также потеряли 50 единиц боевой техники.
Операция по уничтожению покусившихся на границу России в Курской области боевиков продолжается, подчеркнули в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что под обстрелом Курской области со стороны ВСУ пострадали 24 мирных жителя, шестеро из которых несовершеннолетние.
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