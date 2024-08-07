Ракеты С-8 и «Вихрь» накрыли позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж Ка-52 ударил по позициям ВСУ авиаракетами
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по «опорнику» и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар был нанесен неуправляемыми ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по переданным разведкой координатам. Полет выполнялся на малых высотах.
«По докладу передового авианаводчика цель была поражен», — резюмировал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Александр.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 7 авг
- ВСУ не смогли упрятать свой склад от гаубиц «Д-30». Лучшее видео из зоны СВО
- 7 авг
- Атака ВСУ на Курскую область: что известно о новом зверском преступлении Киева
- 6 авг
- На Украине начнут наказывать офицеров, чьи подразделения несут большие потери
- 6 авг
- ВСУ понесли поражение после попытки атаковать Курскую область
- 6 авг
- «По горло в воде»: хитрость из старых фильмов помогла ВС РФ взять «Муравейник»
- 6 авг
- До 300 боевиков: в Минобороны РФ привели подробности атаки на Курскую область
- 6 авг
- Будут зажаты в клещи: как российские силы отодвигают ВСУ к центру Торецка
- 6 авг
- Массированная атака ВСУ на Курскую область: два человека погибли
- 6 авг
- «Делают свою работу»: как российские войска выдавливают ВСУ на харьковском направлении
- 6 авг
- «Гребут всех подряд»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
Читайте также
83%
0.21 93.03
-0.01
Нашли ошибку?