Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по «опорнику» и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен неуправляемыми ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по переданным разведкой координатам. Полет выполнялся на малых высотах.

«По докладу передового авианаводчика цель была поражен», — резюмировал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Александр.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.