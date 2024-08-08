«Изъяты вещества»: австрийская полиция предотвратила теракт на концерте Тейлор Свифт

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

В Австрии задержали двух мужчин, планировавших теракт на концерте Тейлор Свифт

«Изъяты вещества»: австрийская полиция предотвратила теракт на концерте Тейлор Свифт

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После пугающих новостей выступление решили отменить.

Австрийская полиция в Вене задержала двух мужчин, планировавших теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание The Guardian.

По словам главы австрийских служб безопасности Франца Руфа, одному из них 19 лет. Он связан с запрещенной террористической организации Исламское государство* (ИГ). Возможно, мужчина был завербован в интернете. 

«В доме подозреваемого были изъяты химические вещества, которые сейчас проходят экспертизу», — сказал Руф.

Второй задержанный тесно контактировал с подозреваемым. По предположению правоохранителей, они хотели совершить теракт на мероприятии с большим скоплением людей.

Организаторы концертов Свифт после тревожных новостей не хотели отменять выступления, но накануне все же изменили свое решение. Сама певица произошедшее пока никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что концерт Тейлор Свифт в июле вызвал землетрясение в Цюрихе.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
85.95
0.79 93.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:18
«Изъяты вещества»: австрийская полиция предотвратила теракт на концерте Тейлор Свифт
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
2:42
Стошнило 10 раз: мэр Парижа отреагировал на отравление спортсменов водой из Сены
2:24
Владимир Путин провел совещание с правительством РФ. Главное
2:06
«Чтобы был готов»: Лерчек выдвинула список требований к будущему ухажеру
1:48
В ООН обеспокоились атакой ВСУ на военкора Поддубного под Курском

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
«Там все-таки люди»: последние данные о ситуации в Курской области после атаки ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака