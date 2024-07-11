Встряхнула по полной: концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии

На стадионе отплясывали около 50 тысяч зрителей, что привело к последствиям.

Концерт американской певицы Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны (SED).

По данным специалистов, во время концерта исполнительницы были зафиксированы сейсмические колебания.

«Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона «Летцигрунд», — отмечается в публикации.

На стадионе находились около 50 тысяч зрителей. Самый пик сейсмической активности произошел примерно в 20:00 мск, вскоре после выхода Тейлор на сцену.

Эксперты объясняют, что такого рода явление может быть вызвано синхронными прыжками и танцами посетителей концерта. Кроме того, это не первый случай, когда массовые мероприятия вызывают небольшое землетрясение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям зажег на концерте Тейлор Свифт.