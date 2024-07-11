Встряхнула по полной: концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Цюрихе

Встряхнула по полной: концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На стадионе отплясывали около 50 тысяч зрителей, что привело к последствиям.

Концерт американской певицы Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны (SED).

По данным специалистов, во время концерта исполнительницы были зафиксированы сейсмические колебания.

«Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона «Летцигрунд», — отмечается в публикации.

На стадионе находились около 50 тысяч зрителей. Самый пик сейсмической активности произошел примерно в 20:00 мск, вскоре после выхода Тейлор на сцену.

Эксперты объясняют, что такого рода явление может быть вызвано синхронными прыжками и танцами посетителей концерта. Кроме того, это не первый случай, когда массовые мероприятия вызывают небольшое землетрясение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям зажег на концерте Тейлор Свифт.

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
87.86
-0.14 95.32
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:42
Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян
2:24
«Дисбаланс в обществе»: женщин обвинили в росте числа суицидов среди мужчин
2:02
Красный прилив: побережье Японского моря усыпали мертвые моллюски и крабы
1:38
На стол хирургу: Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности
1:18
Высоцкий посвящал ему песни: умер 96-летний золотопромышленник Вадим Туманов
0:56
Под предлогом «поддержки мира»: стало известно, куда собирается расширяться НАТО

Сейчас читают

Высоцкий посвящал ему песни: умер 96-летний золотопромышленник Вадим Туманов
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Простите»: Байден сделал неоднозначную оговорку про жену Столтенберга
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака