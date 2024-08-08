«Не экономили»: как прошла свадьба Харламова и Ковальчук

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 117 0

Харламов и Ковальчук устроили пышное свадебное торжество

«Не экономили»: как прошла свадьба Харламова и Ковальчук

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Для комика этот брак третий. Актриса вышла замуж впервые.

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук устроили пышное свадебное торжество. Новоиспеченные супруги не поскупились, пригласив на мероприятие большое количество гостей, передает 7Дней.ru со ссылкой на источники.

На свою третью свадьбу Гарик пришел в белой футболке и костюме. Его жена выбрала скромное, но элегантное платье с оголенными плечами. Наряд не был перегружен кружевом или декором. Прическа Ковальчук была проста и аккуратна.

«Декор супруги выбрали минималистичный — в оливковых тонах, и на живых цветах не экономили», — сообщил источник.

О свадьбе знаменитостей стало известно в начале июня. Тогда Ковальчук опубликовала снимок, сделанной на полароид. На фото пара стояла на фоне входа во Дворец бракосочетания. Тогда поклонники решили, что влюбленные, наконец, расписались.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена Харламова провела древний обряд на счастливую семейную жизнь.

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