Жена Харламова провела древний обряд на счастливую семейную жизнь

Для актрисы брак с юмористом первый. И она пожелала, чтобы он был единственным.

Супруга юмориста Гарика Харламова Катерина Ковальчук в преддверии пышного празднования свадьбы на девичнике провела древний обряд на счастливую семейную жизнь. Это она засняла на видео и показала в социальной сети.

Знаменитость сплела красивый венок из ромашек, а после опустила его на воду, улыбнулась и помахала в след рукой. Подобный ритуал был известен еще на Руси. Считалось, чем дальше уплывает венок, тем счастливее будет брак и дольше жизнь.

О свадьбе Харламова и Ковальчук стало известно в начале июня. Тогда Ковальчук опубликовала снимок фотографии, сделанной на полароид. На фото пара стояла на фоне входа во Дворец бракосочетания. Правда, одеты были возлюбленные по-обычному — в джинсы и в футболки, а не в традиционные белое платье и черный фрак. Ковальчук держала карточку в руке, на фоне — шикарный букет из белых пионов и коробочка из-под обручальных колец. Интернет-пользователи тут же решили, что пара все-таки расписалась.

Для Харламова этот брак стал третьим. В 2010 году юморист связал себя узами брака с актрисой Юлией Лещенко. Пара рассталась в 2013 году. Тогда же юморист сделал предложение руки и сердца Кристине Асмус. Спустя семь лет брака они разошлись, вместе воспитывают дочь Анастасию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, хочет ли Гарик Харламов вновь стать отцом.