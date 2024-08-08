Часов Яр и Ивано-Дарьевка: ВС РФ занимают более выгодные позиции в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

МО: подразделения группировки «Южной» ликвидировали до 660 боевиков ВСУ

Часов Яр и Ивано-Дарьевка: ВС РФ занимают более выгодные позиции в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Тема:
Спецоперация

За стуки удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника.

Российские силы продолжают занимать все более выгодные рубежи на донецком направлении. Об успехах армии России за минувшие сутки рассказало Минобороны в своей ежедневной сводке.

Подразделения группировки «Южная» ударили по личному составу и технике Вооруженных силы Украины (ВСУ) в населенных пунктах Часов Яр, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Острое и Выемка в ДНР.

ВС РФ также успешно отразили две контратаки 5-й штурмовой бригады боевиков киевского режима.

«Противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, две гаубицы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Минобороны сообщали об успехах ВС РФ на курском направлении. За сутки удалось ликвидировать до 400 боевиков ВСУ и уничтожить более 50 единиц боевой техники. Российская армия продолжает операцию по вытеснению врага с территории региона России.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором штурмовики Су-25 ВКС РФ ударили по подразделениям ВСУ.

Тема:
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