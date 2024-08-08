Ликвидировали до 400 боевиков: ВС РФ продолжают бои с ВСУ на курском направлении

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 1 894 0

МО: ВС РФ уничтожили до 400 боевиков ВСУ на курском направлении

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Операция по вытеснению врага с территории российского региона продолжается.

Российские силы продолжают оттеснять украинских боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

На протяжении минувших суток подразделения прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, а также подоспевшими на помощь резервами российской армии смогли не допустить продвижения боевиков киевского режима вглубь российского региона.

ВС РФ оперативно наносят удары по резервам ВСУ, которые выдвигаются в сторону Курской области из Сумской.

За сутки вражеская армия потеряла до 400 боевиков, 32 единицы бронетехники, а также 24 боевые бронированные машины «Козак».

Операция по вытеснению противника с российской территории в Курской области продолжается, подчеркнули в Минобороны России.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, пострадали 34 человека, пятеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России проходят акции солидарности с пострадавшими в Курской области.

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