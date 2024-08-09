Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 12 по 18 августа 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя начинается очень красиво и даже романтично: в ночь с понедельника на вторник своей пиковой активности достигает метеорный поток Персеиды. Обязательно понаблюдайте за этим явлением и загадайте желание на падающую звезду.

А вот завершается неделя сначала медленным шагом, а затем ползком, подводя нас сразу к двум дням. Потери будут 18 и 19 августа — в эти дни лучше всего отдыхать и не предпринимать важных шагов. Постарайтесь разгрузить неделю от каких-либо дел.

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Понедельник, 12 августа 2024 года

5-tv.ru

День Каменной обезьяны

Получает звезду Небесное милование. По древним текстам — это очень позитивный день. Хорошо обращаться за медицинской помощью, проводить встречи деловые и без галстука, планировать, приступать к обучению, переезжать и отправляться в путешествия, объявлять о помолвке.

Есть риск встречи не с теми людьми, разочарований в партнерах, ощущение, что вы не в той компании — всему виной структура «Генерал бежит из дворца».

Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.

Вторник, 13 августа 2024 года

5-tv.ru

День Земляного петуха

День оказывается в компании звезды Призрак девяти земель, которая не несет ничего хорошего. Структура дня вообще указывает на возможные ранения, конфликты, действия под давлением и напрасные усилия.

Это не коснется тех, кто будет тихонечко заниматься обычными рутинными делами.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Среда, 14 августа 2024 года

5-tv.ru

День Стальной собаки

День разрушителя. Мы такое не любим и стараемся в такие дни заниматься мелкими незначительными делами. К тому же структура дня «Небесный правитель преклоняет колени во дворце» указывает на то, что любые занятия, намеченные на этот день, могут сулить неприятности.

Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Четверг, 15 августа 2024 года

5-tv.ru

День Стальной свиньи

Сюда прилетает звезда Парящего змея и дает риски травм, ранений, юридических проблем, сплетен или негативных действий со стороны маленьких людей. Структура «Стволы объединяются против наставника» сулит споры из-за денег и скованность в делах.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться у «разбитого корыта».

Пятница, 16 августа 2024 года

5-tv.ru

День Водной крысы

Энергия очень слабая и не поддерживающая. В делах и идеях может появиться запутанность, тягучесть. Этот день очень хорошо подходит для паузы, подзарядки, собирания ресурса. Будьте внимательнее во всех вопросах, связанных с водой — энергии воды в этом дне в избытке, где-то могут прорваться трубы или случится подтопление.

Совет: не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.

Суббота, 17 августа 2024 года

5-tv.ru

День Водного быка

К быку прилетает весьма неприятная компания — Красный феникс и Абордажный крюк. Вместе со свирепствующим тигром и парящим змеем получается совсем неблагоприятное комбо. Если слишком активничать сегодня, можно потерять в деньгах или получить проблемы со здоровьем. Поэтому избегайте земляных работ и не намечайте на этот день важных дел.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Воскресенье, 18 августа 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного тигра

Подползая к концу недели, мы получаем день потери — день принудительного отдыха. Очень приятно он совпал с выходным в этот раз. Ничего важного в такой день предпринимать не стоит — все будет тратой времени.

Поэтому проведите его с удовольствием — за незначительными, но приятными делами, которые в другое время вы бы сочли пустой тратой времени.

Покормите птичек за приятной прогулкой в парке, проведите время за любимым фильмом или сериалом, погрузитесь в волшебный мир художественной литературы и отдохните всласть!

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит.

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