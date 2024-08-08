«Лето в Москве»: для горожан проведут тренировки на развитие координации

Занятия помогут развить ловкость, равновесие и гибкость, улучшить выносливость и реакцию.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» для жителей и гостей столицы 10 и 11 августа проведут тренировки, направленные на развитие координации. Так называют способность совершать точные движения за счет синхронной работы разных групп мышц. Занятия помогут улучшить когнитивные способности и научат быстрее адаптироваться к различным условиям.

В субботу, 10 августа, с 10:00 до 11:00 в 26 городских парках и усадьбах москвичи смогут заняться йогой под руководством опытных наставников. Здесь же с 12:00 до 13:00 состоятся функциональные тренировки.

На следующий день занятия по йоге пройдут на 24 фестивальных площадках с 18:00 до 19:00, а функциональные тренировки — с 19:00 до 20:00. Участники выполнят наклоны, приседания, упражнения на удержание равновесия и другие. Это помогает укрепить как большие видимые, так и мелкие мышцы-стабилизаторы.

Кроме того, познать себя и свое тело горожане смогут на занятиях по йоге, которые пройдут 10 августа в 11:45 на крышах районных центров «Место встречи», таких как «Янтарь», «Марс», «Эльбрус» и «Орбита». Участники смогут развить координацию и пластику.

В субботу, 10 августа, функциональные тренировки пройдут с 14:00 до 14:45 в зоне отдыха «Левобережье», а в воскресенье — с 11:00 до 11:45 в парке «Мещерский» и в зоне отдыха «Серебряный бор» (пляж № 3). Потренироваться 11 августа горожане также смогут с 14:00 до 14:45 в зоне отдыха «Тропарево», возле Большого Городского пруда в Зеленограде и на пляже в парке «Строгино Wake Park». Регистрация проходит на месте.

В субботу, 10 августа, в 19:00 пройдут тренировки по настольному теннису в парках «Дубовая роща „Маяк“», «Свиблово», «Суворовский», «Кузьминки-Люблино», а также на стадионе «Авангард». Кроме того, горожан ждут на площадках по адресам: улица Перекопская, дом 34, корпус 2 и Зеленоград, корпус 1123. Профессиональные тренеры подскажут, как правильно разминать корпус, плечевой пояс, кисти, помогут отработать технику и точность ударов. Настольный теннис развивает внимание, выносливость и улучшает реакцию.

В этот же день в 19:00 организуют занятия по бадминтону. Они пройдут на улицах Василисы Кожиной (дом 14, корпус 6), Демьяна Бедного (дом 7), Яблочкова (дом 43), Кусковской (дом 31, корпус 1), Рождественской (дом 19, корпус 2), Россошанской (дом 9, корпус 1а), а также на Бескудниковском бульваре (дом 25, корпус 4) и в ландшафтном парке «Южное Бутово» (улица Южнобутовская, дом 96). Участники научатся правильно подавать воланчик, контролировать положение тела во время игры и освоят удары ракеткой.

В воскресенье, 11 августа, в 11:00 пройдут занятия по ушу в детском парке имени Н. Н. Прямикова, саду «Эрмитаж», парке искусств «Музеон», парке Олимпийской Деревни, ландшафтном парке «Митино», парке «Зюзино», музее-заповеднике «Коломенское», а также в Гончаровском, Перовском и Бутовском парках. Ушу — вид спорта со сложной координацией. На тренировках участники отработают перемещения и удары, выполнят силовые упражнения. Это поможет развить ловкость, равновесие и гибкость.

В 19:00 состоятся тренировки по роллер-спорту в парках «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Сокольники», «Печатники», «Сосенки» и «Зюзино». Помимо этого, занятия пройдут в парке Олимпийской Деревни и ландшафтном парке «Митино», на ВДНХ и на площадке культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Посетители выполнят упражнения и комбинации на роликах, научаться кататься на одной ноге и объезжать препятствия. Регулярные тренировки помогут укрепить мышцы кора, ног, пресса и другие.