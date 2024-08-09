По предварительной информации, шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — указано в публикации.

Артамонов добавил, что угроза атаки в регионе сохраняется.

Липецкая область подверглась массированной атаке ВСУ минувшей ночью. Известно, что был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также детонация взрывоопасных объектов произошла вдали от гражданских строений.

Было принято решение ввести режим ЧС территории Липецкого муниципального округа и начать эвакуацию нескольких населенных пунктов для обеспечения безопасности местных жителей.