Маск пригрозил подпалить усы президенту Венесуэлы: «Из космоса!»

Бизнесмен готов задействовать для этого средства за пределами Земли.

Густые усы президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут подпалить при помощи космического лазера. Все дело во временной блокировке в этой стране платформы американского предпринимателя Илона Маска. Об этом бизнесмен в шутку сообщил на своей странице в соцсети X.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» — написал миллиардер.

Радикальные меры предприниматель решил принять после того, как Мадуро заявил о приостановке на десять дней работы соцсети X, которая принадлежит Маску. Дело в том, что ранее венесуэльский лидер обвинил платформу американского бизнесмена в разжигании ненависти и нарушении законодательства страны.

Примечательно, что идею об использовании космического лазера «подкинул» Маску пользователь X. Он спросил миллиардера, будет ли бизнесмен использовать их в ответ на решение властей Внесуэлы приостановить работу соцсети.

Начало августа для Венесуэлы оказалось «жарким» для властей страны из-за проходящих в стране масштабных беспорядков. В результате столкновений погибли не менее 300 человек, протестующие объявили о многодневной «акции несотрудничества» с властями.

Ранее 5-tv.ru писал, как Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США на своей странице в соцсети X.