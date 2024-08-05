Бангладеш охватили масштабные беспорядки: главное о протестах в стране

СМИ пишут о гибели не менее 300 человек в результате столкновений. Что стало причиной таких событий? И что сейчас происходит в стране?

В Бангладеш вспыхнули протесты после объявления о многодневной «акции несотрудничества» с властями. Утром в понедельник, 5 августа, агентство France-Presse ссылаясь на данные полиции, врачей и властей, сообщало о гибели не менее 300 человек в ходе столкновений. Подробнее о том, кто начал беспорядки и к чему эти действия уже привели — в материале 5-tv.ru.

Бангладеш охватили беспорядки

На улицы столицы Бангладеш Дакки вышли представители организации «Студенческое движение против дискриминации». Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Власти Бангладеш были вынуждены ввести в ряде городов комендантский час с 18:00 местного времени до особого распоряжения. СМИ также писали, что понедельник, вторник и среда (5-7 августа) объявлены нерабочими днями.

Доступ в интернет в Бангладеш ограничен. Инструкции об отключении мобильного интернета и приложений получили сотовые операторы страны от органов власти.

По информации издания Dhaka Tribune, участники беспорядков в столице Бангладеш Дакке разгромили дом министра внутренних дел страны Асадуззамана Хана. Тысячи протестующих, со слов очевидцев, прорвались через вход и вошли в резиденцию министра. Из здания валил дым, а в помещениях совершались акты вандализма.

Сообщалось, что протестующие подожгли в столице Бангладеш мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца премьер-министра Шейх Хасины, которая сегодня подала в отставку.

На фоне беспорядков повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш объявила Индия.

«Учитывая ситуацию с правопорядком в Бангладеш пограничные силы безопасности объявляют повышенную тревогу на индийско-бангладешской границе. Гендиректор пограничных сил также прибыл в (столицу индийского штата Западная Бенгалия — Прим. ред.) Калькутту», — сообщало агентство ANI со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничников.

Индия также приняла решение приостановить железнодорожное сообщение с Бангладеш.

Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну

На фоне вспыхнувших беспорядков премьер Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Информацию об этом подтвердил агентству Reuters источник в армии. СМИ также писали о том, что Хасина уехала в более безопасное место вместе со своей сестрой. По некоторым данным, премьер Бангладеш может находиться в Финляндии.

После отставки политика власти намерены сформировать временное правительство. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман уточнил, что для этого будет проведена встреча с президентом страны Мохаммадом Шахабуддином.

Почему в Бангладеш вспыхнули протесты

Беспорядки охватывали Бангладеш и в прошлые годы, однако они обрели новую силу в 2024 году. Студенты, как и сейчас, выходили на улицы страны из-за правительственной системы квотирования приема на государственную службу, в рамках которой потом не все могли устроиться на работу. Программа была приостановлена и возобновлена в текущем году.

По данной системе преимущество при поступлении на работу в государственный аппарат имеют выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти Венесуэлы задержали несколько десятков человек в ходе беспорядков, произошедших после объявления результатов президентских выборов. Были зафиксированы нападения примерно на 100 избирательных участков.