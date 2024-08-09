Суд оставил под арестом генерала Шамарина по делу о взятке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 17 0

Он был задержан в конце мая текущего года.

Суд оставил под арестом генерала Шамарина по делу о взятке

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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Бывший начальник главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба армии генерал-лейтенант Вадим Шамарин останется под арестом. Второй Западный окружной военный суд сегодня отклонил апелляционную жалобу, сообщил корреспондент 5-tv.ru

Шамарина задержали и арестовали в конце мая. По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство.

Суд 18 июля продлил срок содержания Шамарина под стражей на три месяца.

Между тем РИА Новости сообщает, что бывший починенный Шамарина, начальник одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил России Александр Оглоблин был освобожден из колонии за дачу показаний.

«Оглоблина освободил Мосгорсуд еще в марте за дачу показаний по делу Шамарина, суд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы», — объяснил защитник Шамарина Игорь Дюкин.

В феврале 2022 года суд вынес приговор Оглоблину по делу о хищениях. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции.

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