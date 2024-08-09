Более 390 мигрантов: следователи нагрянули в хостел на юго-западе Москвы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

В столичном хостеле «Три звезды» прошли обыски по делу об экстремизме

Фото, видео: Пресс-службы СК РФ; 5-tv.ru

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Обыски прошли в рамках расследования дела об экстремизме.

В рамках расследования уголовного дела о создании экстремистского сообщества правоохранители провели обыски в столичном хостеле «Три звезды». Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России по Москве.

По информации ведомства, следователи получили информацию о нарушении миграционного законодательства в хостеле на юго-западе Москвы.

«Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранных граждан», — уточнили в СК РФ.

Все установленные лица, а также руководство и администрация хостела доставлены в отдел для проведения следственных действий. С места обыска изъята финансово-хозяйственная документация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин подписал закон о введении нового миграционного режима.

Режим высылки будет применяться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, незаконно находящимся в России. Его цель — обеспечить их выезд из страны или получение законных оснований для пребывания в ней.

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