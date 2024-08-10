«Ты рядом»: Николай Сердюков впервые подтвердил роман с Ксенией Бородиной

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 36 0

Николай Сердюков признался Ксении Бородиной в чувствах в своем блоге

«Ты рядом»: Николай Сердюков впервые подтвердил роман с Ксенией Бородиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая уже давно перестала скрывать новые отношения, теперь шаг к публичности сделал и блогер.

Романтичную публикацию в личном блоге сделал новый возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков. Она посвящена его знаменитой избраннице.

«Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», — написал Сердюков под видео с возлюбленной.

В комментариях Ксения ответила ему, что он приносит удачу. Позже знаменитость сама опубликовала видео с признанием в чувствах к Сердюкову.

«Я не хочу никак подписывать это видео, можно просто наслаждаться этим, как я наслаждаюсь с тобой каждым моментом», — высказалась Бородина.

В начале августа Ксения Бородина интригующе поделилась в блоге снимком с новым возлюбленным. Лицо мужчины осталось скрыто от посторонних глаз, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность загадочного незнакомца — им оказался Николай Сердюков, участник шоу «Последний герой». Вскоре сама Бородина подтвердила, что их отношения переросли в роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стала ли Бородина стала заложницей нездоровой любви.

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