«Ты рядом»: Николай Сердюков впервые подтвердил роман с Ксенией Бородиной

Телеведущая уже давно перестала скрывать новые отношения, теперь шаг к публичности сделал и блогер.

Романтичную публикацию в личном блоге сделал новый возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков. Она посвящена его знаменитой избраннице.

«Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», — написал Сердюков под видео с возлюбленной.

В комментариях Ксения ответила ему, что он приносит удачу. Позже знаменитость сама опубликовала видео с признанием в чувствах к Сердюкову.

«Я не хочу никак подписывать это видео, можно просто наслаждаться этим, как я наслаждаюсь с тобой каждым моментом», — высказалась Бородина.

В начале августа Ксения Бородина интригующе поделилась в блоге снимком с новым возлюбленным. Лицо мужчины осталось скрыто от посторонних глаз, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность загадочного незнакомца — им оказался Николай Сердюков, участник шоу «Последний герой». Вскоре сама Бородина подтвердила, что их отношения переросли в роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стала ли Бородина стала заложницей нездоровой любви.