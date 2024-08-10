День физкультурника в России: история и традиции праздника

И какие мероприятия пройдут в Москве и Петербурге в честь этого праздника?

День физкультурника в России относится к профессиональным праздникам, однако поздравлять в эту дату принято всех, кто занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Подробнее об истории и традициях этого праздника читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня физкультурника

Фото: Клипиницер Борис / ТАСС

Этот праздник появился еще во времена Советского Союза, именно тогда пришедшие к власти коммунисты начали пропагандировать известную всем с детства идею — «В здоровом теле — здоровый дух». Эта дата отмечалась с большим размахом — улицы городов пышно украшались декорациями, а веселые физкультурники стройными рядами шли на парад.

Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Без их участия не проходила ни одна праздничная демонстрация. В то же время в Москве, Ленинграде и других городах ежегодно стали проводить парады деятелей спорта. С 1939 года эти выступления приурочили к Всесоюзному дню физкультурника.

Впервые День физкультурника официально отметили 18 июля 1939 года, однако позже, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 года, его стали праздновать во вторую субботу августа. Эта традиция сохраняется по сей день.

Кого поздравляют в День физкультурника

Этот праздник считается профессиональным и объединяет всех, чья работа связана со спортом: преподавателей физкультуры, тренеров, спортсменов, а также студентов профильных учебных заведений.

Несмотря на это, в День физкультурника принято поздравлять всех, кто любит заниматься спортом и ведет активный образ жизни. Так, праздник в России отмечают и непрофессиональные спортсмены, и любители посещать фитнес-зал и классы по танцам, и просто те люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни.

Традиции Дня физкультурника

Фото: Клипиницер Борис / ТАСС

Особенно ответственно к этому празднику подходили во времена Советского Союза: в честь дня спортсменов устраивали большие парады, громкие мероприятия и демонстрации. Однако традиция отмечать эту дату осталась и в России.

Ежегодно во вторую субботу августа в самых больших и самых маленьких городах нашей страны проводят множество концертов, на которых поздравляют спортсменов, торжественных мероприятий и, разумеется, соревнований.

К празднику по всей стране открывают временные и постоянные спортивные площадки, а также устраивают:

Турниры по настольному теннису;

Семейные эстафеты;

Тренировки с профессиональными спортсменами;

Турниры по мини-футболу;

Розыгрыши абонементов в фитнес-центры;

Соревнования по перетягиванию каната и армрестлингу;

Шахматные турниры.

Мероприятия на День физкультурника в 2024 году

Москва

В 2024 году в столице в честь Дня физкультурника организовали семейный фестиваль «Московский день физкультурника». Он состоится 10 и 11 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На мероприятии выступят артисты, пройдут тренировки и мастер-классы для всей семьи. Как указано на официальном сайте правительства города, программа в эти дни должна получиться очень насыщенной.

«10 августа в 17:00 на главной сцене выступят популярные российские музыканты — группа „Пицца“, Митя Фомин и Mary Gu. Ведущим концерта станет актер, шоумен и телеведущий Иван Чуйков. Здесь же состоится мастер-класс по игре Just Dance с участием киберспортсменки Spacemita. Вход свободный», — указано в сообщении на сайте.

Завтра, 11 августа, на сцене мероприятия выступит всеми любимая группа 5sta Family. Помимо этого, для всех желающих проведут тренировки по зумбе под композиции кавер-группы «Руки Вверх Band».

Санкт-Петербург

В северной столице России в День физкультурника состоится мультиспортивный фестиваль «День физкультурника». Мероприятие пройдет при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» на площадке между выставкой «Мой Петербург» и СКА-Ареной. Все желающие смогут принять участие в эстафетах, семейных забегах и даже поиграть в лапту. Стартует фестиваль с парада физкультурников, в котором примут участие около двух тысяч человек.

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