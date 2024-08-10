«Без ответа не останутся»: Лукашенко предостерег киевский режим от провокаций

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Минск предупредил Киев, что провокации не останутся без ответа

«Без ответа не останутся»: Лукашенко предостерег киевский режим от провокаций

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / ТАСС

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Минобороны и Генштабу республики поручено провести мероприятия по обеспечению безопасности государства.

Минск предупредил режим в Киеве о том, что любые провокации с украинской стороны не останутся без ответа. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя уничтожение 9 августа над территорией республики летевших с Украины воздушных целей.

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер добавил, что Минобороны и Генштабу поручено организовать мероприятия по обеспечению безопасности государства.

Также, по словам Лукашенко, он в очередной раз убедился в том, что украинская сторона не готова к миру и лишь продолжает эскалацию напряженности. Об этом свидетельствует атака украинских формирований на Курскую область и провокации в воздушном пространстве Белоруссии, отметил белорусский лидер.

Ранее в этот день Лукашенко сообщил, что накануне вечером в небе над Костюковичским районом Белоруссии были уничтожены воздушные цели, летевшие с Украины в сторону России.

Для ликвидации целей силы ВВС и войск ПВО республики были переведены в повышенную боевую готовность, на перехват вылетели самолеты и вертолеты.

«Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Белоруссии», — подчеркнул Лукашенко.

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Жителей особо опасных районов эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области ВСУ потеряли до 1120 боевиков и 140 единиц бронетехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-30СМ и Су-35С нанесли удары по ВСУ в приграничье Курской области.

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