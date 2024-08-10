Российские Су-30СМ и Су-35С нанесли удары по ВСУ в приграничье Курской области
После выполненной задачи истребители вернулись на аэродром базирования.
Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Минувшей ночью экипажи российских истребителей Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ нанесли удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство уточнило, что удары по армии киевского режима были осуществлены при помощи авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.
Как только разведка сообщила, что цели были уничтожены, истребители вернулись на аэродром базирования.
ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Жителей особо опасных районов эвакуируют, в том числе в другие регионы.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области ВСУ потеряли до 1120 боевиков и 140 единиц бронетехники.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области.
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