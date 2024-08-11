Глава МВД Сербии назвал число участников массовых протестов в Белграде

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Глава МВД Сербии Дачич: на митинги против добычи лития пришли 27 тысяч человек

Глава МВД Сербии назвал число участников массовых протестов в Белграде

Фото: Дзюба Александр / ТАСС

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Местные жители выступают против открытия рудников по добыче лития, движение в городе парализовано.

В массовом протесте против открытия рудников по добыче лития в Белграде приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. Такими цифрами поделился глава МВД Сербии, вице-премьер Ивица Дачич. Его заявление опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсетях. Он подчеркнул, что собрание на центральной городской площади Теразие прошло мирно, однако повлекло за собой ряд последствий, угрожавших безопасности населения.

«Полиция оценивает, что там было от 24 до 27 тысяч человек, но после собрания организаторы действовали вопреки всему, что они написали в отчете о публичном собрании, нарушив общественный порядок и мир и, перекрыв движение, тем самым поставили под угрозу безопасность граждан», ― сказал Дачич.

По словам министра, протестующие ведут себя как участники «цветных революций». Организаторы и руководители митинга были предупреждены правоохранителями до и во время акции, что действуют вопреки закону. Дачич пообещал, что все ответственные получат административные или уголовные обвинения в зависимости от тяжести правонарушений.

Строительством рудников по добыче лития сербы недовольны давно, вот уже несколько лет периодически они выходят на улицы, чтобы протестовать. В районе города Лозницы обнаружены залежи содержащего литий минерала ядарита, права на добычу добивается автстралийско-британский концерн Rio Tinto. Курируют акции представители экологических сообществ. На этот раз из-за митингов были перекрыты важные транспортные артерии Белграда, железнодорожные и автобусные станции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия предупредила Сербию о риске государственного переворота и планах Запада устроить массовые беспорядки в стране. Президент Александр Вучич обещал не допустить бандитских провокаций и удержать власть.

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