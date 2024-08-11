«Вучич — не Янукович»: в Сербии заявили, что не дадут протестам перерасти в госпереворот

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 31 0

Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич не допустит госпереворота в стране

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/photonews.at/Georges Schne; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Белграда пытаются заблокировать столичный мост.

Президент Сербии Александр Вучич не допустит госпереворота. Об этом говорится в официальном сообщении партии «Движение социалистов» со ссылкой на вице-премьера страны Александра Вулина.

«Москва предупредила нас о подготовке государственного переворота. Нет причин опасаться, у нас крепкое и сильное государство, и президент Вучич — не Янукович, он не собирается бежать и отдавать власть бандитам», — значится в заявлении.

Вулин добавил, что у властей республики появились основания быть «осторожными и очень серьезными». Также он отметил, что в стране зафиксирована деятельность нескольких организованных групп, которые готовились к протестам в столице.

Тем временем, в Белграде проходят массовые манифестации, официальной причиной которых стали планы страны по добыче и переработке лития. Кадры протестов оказались в распоряжении 5-tv.ru. По заявлению местного стрингера Элены Декич, протестующие пытаются заблокировать столичный мост,  а также железнодорожную и автобусную станции.

Накануне глава Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предупредила о готовящихся в республике массовых беспорядках, организованных представителями стран Запада. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.99
1.43 95.18
1.05
Луна без курса: как лучше провести 10 августа

Последние новости

0:20
«Колола железо»: Ханна раскрыла причину синих ягодиц
0:00
«Вучич — не Янукович»: в Сербии заявили, что не дадут протестам перерасти в госпереворот
23:40
«Беннифер» уже нет: Аффлек и Лопес расторгли брак еще месяц назад
23:20
США ждут от Израиля дополнительные сведения об ударе по школе в секторе Газа
23:00
Женское подразделение ВСУ заменило штурмовиков-мужчин в районе Кременной
22:40
Путин назвал востребованными проекты участников форума «Машук»

Сейчас читают

«Калашников» презентовал ручной пулемет РПЛ-20 с подствольным гранатометом
Город Золотого кольца России: Суздаль празднует тысячелетний юбилей
«Мы с тобой»: акция в поддержку жителей Курской области прошла в Петербурге
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака