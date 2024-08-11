«Вучич — не Янукович»: в Сербии заявили, что не дадут протестам перерасти в госпереворот
Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич не допустит госпереворота в стране
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/photonews.at/Georges Schne; 5-tv.ru
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Жители Белграда пытаются заблокировать столичный мост.
Президент Сербии Александр Вучич не допустит госпереворота. Об этом говорится в официальном сообщении партии «Движение социалистов» со ссылкой на вице-премьера страны Александра Вулина.
«Москва предупредила нас о подготовке государственного переворота. Нет причин опасаться, у нас крепкое и сильное государство, и президент Вучич — не Янукович, он не собирается бежать и отдавать власть бандитам», — значится в заявлении.
Вулин добавил, что у властей республики появились основания быть «осторожными и очень серьезными». Также он отметил, что в стране зафиксирована деятельность нескольких организованных групп, которые готовились к протестам в столице.
Тем временем, в Белграде проходят массовые манифестации, официальной причиной которых стали планы страны по добыче и переработке лития. Кадры протестов оказались в распоряжении 5-tv.ru. По заявлению местного стрингера Элены Декич, протестующие пытаются заблокировать столичный мост, а также железнодорожную и автобусную станции.
Накануне глава Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предупредила о готовящихся в республике массовых беспорядках, организованных представителями стран Запада.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе.
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