Жители Белграда пытаются заблокировать столичный мост.

Президент Сербии Александр Вучич не допустит госпереворота. Об этом говорится в официальном сообщении партии «Движение социалистов» со ссылкой на вице-премьера страны Александра Вулина.

«Москва предупредила нас о подготовке государственного переворота. Нет причин опасаться, у нас крепкое и сильное государство, и президент Вучич — не Янукович, он не собирается бежать и отдавать власть бандитам», — значится в заявлении.

Вулин добавил, что у властей республики появились основания быть «осторожными и очень серьезными». Также он отметил, что в стране зафиксирована деятельность нескольких организованных групп, которые готовились к протестам в столице.

Тем временем, в Белграде проходят массовые манифестации, официальной причиной которых стали планы страны по добыче и переработке лития. Кадры протестов оказались в распоряжении 5-tv.ru. По заявлению местного стрингера Элены Декич, протестующие пытаются заблокировать столичный мост, а также железнодорожную и автобусную станции.

Накануне глава Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предупредила о готовящихся в республике массовых беспорядках, организованных представителями стран Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе.