«Мужик страдает»: певица Валерия поймала Пригожина на обмане

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Певица Валерия поймала мужа Пригожина на обмане

«Мужик страдает»: певица Валерия поймала Пригожина на обмане

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер долго время скрывал от жены один секрет, но однажды она застала его с поличным.

Продюсер Иосиф Пригожин скрывает от своей супруги певицы Валерии, что не всегда соблюдает правильный режим питания и ест вредные продукты. Об этом артистка рассказала во время интервью на шоу на Rutube.

Певица Валерия соблюдает диеты и на своем примере пытается помочь мужу избавиться от лишнего веса. Несмотря на все усилия, Пригожин часто срывается и может позволить себе вкусности.

Один такой случай произошел ранним утром. Няня готовила детям завтрак — блинчики. Пригожин не смог устоять перед этим манящим запахом и побежал на кухню, надеясь, что жена спит.

Но певица пошла за ним следом. По словам Валерии, он услышал ее шаги и принял виноватое выражение лица, пряча за спиной кусок недоеденного блина.

«Думаю, вот ведь бедный мужик страдает», — засмеялась Валерия.

Артистка также раскрыла, что у ее мужа по всему дому есть заначки с конфетами, а фантики от них старается прятать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка певицы Валерии рассказала о планах на вторую беременность.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
87.99
1.43 95.18
1.05
«Гармоничный аспект между Луной и Венерой»: как лучше провести 11 августа

Последние новости

12:30
«Поддерживали связь»: откуда у певца Эмина номер Дженнифер Лопес
12:12
«Мужик страдает»: певица Валерия поймала Пригожина на обмане
11:58
Хэппи-энда не будет? Пять фильмов с шикарным, но и плохим концом
11:36
«Мы сделаем это вместе»: SHAMAN пригласил в Россию певицу из Северной Кореи
11:19
«На три части»: в Японии рассказали о печальном будущем Украины
10:53
Архиепископ Савва назвал постер закрытия Олимпиады в Париже «иконой дьявола»

Сейчас читают

«Гармоничный аспект между Луной и Венерой»: как лучше провести 11 августа
Молодожены Харламов и Ковальчук уже планируют детей: «Мы над этим работаем»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Рождество Николая Чудотворца: что можно и категорически нельзя делать 11 августа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака