«Мужик страдает»: певица Валерия поймала Пригожина на обмане

Продюсер долго время скрывал от жены один секрет, но однажды она застала его с поличным.

Продюсер Иосиф Пригожин скрывает от своей супруги певицы Валерии, что не всегда соблюдает правильный режим питания и ест вредные продукты. Об этом артистка рассказала во время интервью на шоу на Rutube.

Певица Валерия соблюдает диеты и на своем примере пытается помочь мужу избавиться от лишнего веса. Несмотря на все усилия, Пригожин часто срывается и может позволить себе вкусности.

Один такой случай произошел ранним утром. Няня готовила детям завтрак — блинчики. Пригожин не смог устоять перед этим манящим запахом и побежал на кухню, надеясь, что жена спит.

Но певица пошла за ним следом. По словам Валерии, он услышал ее шаги и принял виноватое выражение лица, пряча за спиной кусок недоеденного блина.

«Думаю, вот ведь бедный мужик страдает», — засмеялась Валерия.

Артистка также раскрыла, что у ее мужа по всему дому есть заначки с конфетами, а фантики от них старается прятать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка певицы Валерии рассказала о планах на вторую беременность.