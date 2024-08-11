«Мужик страдает»: певица Валерия поймала Пригожина на обмане
Певица Валерия поймала мужа Пригожина на обмане
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Продюсер долго время скрывал от жены один секрет, но однажды она застала его с поличным.
Продюсер Иосиф Пригожин скрывает от своей супруги певицы Валерии, что не всегда соблюдает правильный режим питания и ест вредные продукты. Об этом артистка рассказала во время интервью на шоу на Rutube.
Певица Валерия соблюдает диеты и на своем примере пытается помочь мужу избавиться от лишнего веса. Несмотря на все усилия, Пригожин часто срывается и может позволить себе вкусности.
Один такой случай произошел ранним утром. Няня готовила детям завтрак — блинчики. Пригожин не смог устоять перед этим манящим запахом и побежал на кухню, надеясь, что жена спит.
Но певица пошла за ним следом. По словам Валерии, он услышал ее шаги и принял виноватое выражение лица, пряча за спиной кусок недоеденного блина.
«Думаю, вот ведь бедный мужик страдает», — засмеялась Валерия.
Артистка также раскрыла, что у ее мужа по всему дому есть заначки с конфетами, а фантики от них старается прятать.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка певицы Валерии рассказала о планах на вторую беременность.
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