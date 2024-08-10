У сына артистки и его жены уже есть дочка по имени Селин. Собираются ли они вновь сделать певицу бабушкой?

Невестка певицы Валерии — Лиана Шульгина — пока не планирует во второй раз становиться матерью. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Во-первых, я не беременна. Во-вторых, мы никуда не торопимся. В-третьих, у Селин прекрасный возраст, три года, хочется как можно больше внимания, времени посвятить и уделить ей. С появлением второго ребенка фокус в любом случае сместится как бы этого ни хотелось», — ответила Лиана.

Однако девушка не думает о поле второго ребенка, она и ее муж будут рады вне зависимости от того, кто у них родится.

«Если будет вторая девочка — это классно. Потому что у них будут с Селинкой дружеские отношения, как у нас с Марьяшкой, у нас, кстати, пять лет разница», — поделилась блогер.

При этом Шульгиной хотелось бы узнать, каково воспитывать мальчика. У других ее знакомых никогда не рождались сыновья, поэтому ей был бы интересен подобный опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что между певицей Валерией и ее невесткой произошел разлад.