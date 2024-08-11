Умерла звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова

Актрисе было 67 лет.
Фото: Из открытых источников
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Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Шестакова. Актрисе было 67 лет. Об этом сообщили представители Севастопольского театра драмы имени Луначарского.
«Безгранично любимая, уважаемая, почитаемая, несравненная. Как можно все это сказать в прошедшем времени? Как мы теперь без ее героинь, в каждой из которых была растворена ее невероятная харизма, ее мудрость, ее жизнелюбие? Без ее сильных глаз, волевой осанки и всепобеждающего чувства юмора», — написано в некрологе.
Отмечается, что смерть артистки была внезапной, однако причина кончины не указана.
Звезда сериала «Сваты» окончила Днепропетровское театральное училище, с 1979 служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Больше всего зрителям запомнилось ее исполнение роли Воланда в «Мастере и Маргарите».
Также Шестакова блистала и на экранах. Она снялась в таких проектах, как: «Сваты», «Жених», «Юленька», «Давай найдем друг друга».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла олимпийская чемпионка Галина Зыбина.
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