Умерла звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 284 0

Актрисе было 67 лет.

Умерла звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова

Фото: Из открытых источников

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Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Шестакова. Актрисе было 67 лет. Об этом сообщили представители Севастопольского театра драмы имени Луначарского.

«Безгранично любимая, уважаемая, почитаемая, несравненная. Как можно все это сказать в прошедшем времени? Как мы теперь без ее героинь, в каждой из которых была растворена ее невероятная харизма, ее мудрость, ее жизнелюбие? Без ее сильных глаз, волевой осанки и всепобеждающего чувства юмора», — написано в некрологе.

Отмечается, что смерть артистки была внезапной, однако причина кончины не указана.

Звезда сериала «Сваты» окончила Днепропетровское театральное училище, с 1979 служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Больше всего зрителям запомнилось ее исполнение роли Воланда в «Мастере и Маргарите».

Также Шестакова блистала и на экранах. Она снялась в таких проектах, как: «Сваты», «Жених», «Юленька», «Давай найдем друг друга».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла олимпийская чемпионка Галина Зыбина.

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