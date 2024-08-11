Умерла олимпийская чемпионка Галина Зыбина

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 60 0

Спортсменка ушла из жизни на 94-м году жизни.

Умерла олимпийская чемпионка Галина Зыбина

Фото: © РИА Новости / Леонид Доренский

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Олимпийская чемпионка Галина Зыбина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в социальных сетях.

Зыбина стала одной из первых советских спортсменок, завоевавших олимпийское золото, и удостоилась почетного звания Заслуженного мастера спорта СССР.

«Ушла из жизни поистине легендарная спортсменка — чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года в Хельсинки, обладательница 13 рекордов страны, участница четырех Олимпиад, неоднократная чемпионка Советского Союза в метании копья», — отмечается в сообщении.

Комитет также выразил родным и близким Галины Зыбиной соболезнования. Время прощания со спортсменкой уточнят позднее.

Известно, что Зыбина передала свои личные вещи и награды «Государственному музею спорта Санкт-Петербурга» в конце июня. Там появился ее персональный стенд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов.

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Умерла олимпийская чемпионка Галина Зыбина

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