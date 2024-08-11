Захарова призвала МАГАТЭ остановить киевских террористов после удара по АЭС

Свое послание официальный представитель МИД России направила также лично Рафаэлю Гросси, директору Международного агентства по атомной энергии.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Террористы, которые сидят в Киеве, под четким руководством коллективного Запада, похоже, принялись за ядерный террор континента — при этом МАГАТЭ и глава организации Рафаэль Гросси словно намеренно не замечают происходящего. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, комментируя слова губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об очередном обстреле ВСУ Энергодара, при котором произошло возгорание на Запорожской АЭС.
«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении. Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», — говорится в сообщении Захаровой.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару.
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