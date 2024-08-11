«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 51 0

Губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару

«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Тема:
Спецоперация

По словам главы региона, произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.

Город Энергодар Запорожской области подвергся очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При ударе произошел пожар на одном из объектов охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет», — успокоил местных жителей Балицкий.

В пресс-службе станции подтвердили эту информацию журналистам «Известий». По их данным, нарушений условий безопасной эксплуатации атомной электростанции не отмечено, она работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал обратить особое внимание на удары по Запорожской АЭС. По словам президента, Киев бьет уже прямо по атомному объекту, при этом на Западе всячески игнорируют такое положение дел, и это, отметил Путин, «их большая ошибка».

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