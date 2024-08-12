«Зачем так рано?» — Алсу отговаривали от брака с Яном Абрамовым

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 28 0

Отар Кушанашвили хотел, чтобы Алсу вышла замуж за Гэри Барлоу

«Зачем так рано?» — Алсу отговаривали от брака с Яном Абрамовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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За свой выбор певице пришлось расплачиваться спустя 18 лет.

Журналист Отар Кушанашвили признался, что отговаривал певицу Алсу от раннего брака с предпринимателем Яном Абрамовым. И при этом сватал ее за известного британского музыканта Гэри Барлоу. Об это он рассказал в своем YouTube-канале.

«Я говорил ей: зачем так рано выходить замуж? Пошла за Яна Абрамова. А мне казалось, она должна выйти за Гэри Барлоу, лидера группы Take That. Я думал: вот ее партия. А она вышла за Абрамова. Теперь прошло 18 лет и она говорит, что он изменял ей с Решетовой», — рассуждает телеведущий.

Алсу не прислушалась к совету Кушанашвили, в 2006 году вышла замуж за Абрамова. В семье родились трое детей. Однако не все так гладко было за красивой картинкой. Весной этого года стало известно о расставании супругов. По одной из версий, из-за измен предпринимателя. Разлучницей в соцсетях считают бывшую возлюбленную Тимати — Анастасию Решетову.

Отар Кушанашвили отметил, что относится к Алсу с большой симпатией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Катя Гордон намекнула на веские доказательства измены мужа Алсу с Решетовой.

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