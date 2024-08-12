«Мне 35 лет»: Муцениеце напугала фанатов своей внешностью без макияжа

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 263 0

Актриса Агата Муцениеце опубликовала фото крупным планом без макияжа

«Мне 35 лет»: Муцениеце напугала фанатов своей внешностью без макияжа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как на самом деле выглядит актриса без слоя косметики и фильтров?

Актриса Агата Муцениеце предстала перед фанатами со своей настоящей внешностью без макияжа и фильтров. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

На днях артистка опубликовала в своем личном блоге фото без макияжа и фильтров. Она призналась, что ей нравится, как выглядит ее кожа. Ей приходится часто посещать косметологов, чтобы выглядеть молодо и привлекательно.

Но еще одним секретом своей красивой внешности она отметила то, что начала ухаживать за собой с ранних лет.

«Специально снимала без фильтров вообще. Вот мне исполнилось 35 лет, и я понимаю, что не зря стала ухаживать за своей кожей с раннего возраста. Сейчас я выгляжу шикарно. За это можно сказать большое спасибо косметологам», — сказала Муцениеце.

Однако не все фанаты оказались с ней согласны. Они увидели на ее лице морщины и пигментные пятня. Но большинство подписчиков похвалили актрису и восхитились тем, что она даже без макияжа очень красива.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Зепюр Брутян назвала детей актера Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце своими.

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.99
1.43 95.18
1.05
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

13:15
«Довольно прохладно и ветрено»: когда в Москве потеплеет и прекратятся дожди
13:04
Весь в папу: чем чревато сравнение ребенка с отцом
12:53
«А ты — гниль»: Лариса Долина набросилась на критиков
12:41
«Полноценное преимущество»: Белоусов назвал условия успеха в военных конфликтах
12:33
«Зачем так рано?» — Алсу отговаривали от брака с Яном Абрамовым
12:23
Напавших на корреспондента «Известий» Графчикову признали виновными

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака