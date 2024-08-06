Забрали у Муциниеце все: Брутян называет детей Прилучного своими

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 53 0

Зепюр Брутян называет детей Прилучного от брака с Муцениеце своими

Забрали у Муциниеце все: Брутян называет детей Прилучного своими

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Артистка искренне полюбила сына и дочь супруга или воплощает хитрый план перед судебным заседанием в отношении ребят?

Актриса Зепюр Брутян назвала детей актера Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце своими. Об этом рассказал 7Дней.ru со ссылкой на личный блог звезды.

У артиста растет сын Тимофей и дочь Мия. Несмотря на развод с бывшей супругой, про кровинушек Павел не забывает. Ребята большую часть времени живут у папы. Но из-за сильной занятости Прилучного на работе, огромное количество времени Тимофей и Мия проводят с новой женой отца Зепюр Брутян.

Дети настолько привыкли к актрисе, что ведут себя с ней, как с мамой. Брутян поделилась в своем блоге трогательной заметкой Мии. В ней девочка написала в адрес новой мамы «Love», что переводится, как «Любовь».

«Пусть наши дети всегда будут такие чистые, светлые и настоящие», — написала Зепюр.

Между Павлом Прилучным и его бывшей супругой Агатой Муцениеце длительное время идут судебные разбирательства. Пара не может договорить об алиментах на детей. Павел все время старается минимизировать затраты на отпрысков, что категорически не устраивает Муцениеце. В августе должен состояться очередной суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годовалый сын Прилучного и Брутян поражает способностями.

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