«А ты — гниль»: Лариса Долина набросилась на критиков
Лариса Долина назвала гнилью своего хейтера
Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь
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Что так задело артистку, что она перестала держать себя в руках?
Народная артистка РФ Лариса Долина резко отреагировала на слова хейтеров о своей песне, пишет издание 7Дней.ru.
Недавно певица попросила проголосовать фанатов за ее песню «Билась в твое сердце», чтобы одержать победу в ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». Однако не все подписчики решили поддержать Долину.
Один недоброжелатель назвал песню заурядной, а Долину старой артисткой, у которой за долгую карьеру не появилось, по его мнению, ничего стоящего.
Певица не стала терпеть оскорбления и ответила ему довольно резко.
«А ты — гниль, отброс!» — сказала она.
Однако потом Долина решила высказать свое недовольство в спокойной манере. Она отметила, что хоть у каждого и есть право говорить собственное мнение, но попросила хейтеров не тратить свое время и воздержаться от негативных комментариев.
Долина подчеркнула, что больше не намерена, чтобы либо говорить недоброжелателям и это было в последний раз.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что народная артистка РФ Лариса Долина столкнулась с мошенничеством.
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