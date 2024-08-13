«Может причинить вред»: какой звук опасен для человека

Болезненные ощущения в ушах сигнализируют о превышении безопасного порога громкости.

Громкие звуки могут значительно отразиться на здоровье человека. Об этом главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов сообщил URA.RU.

Излишне громкая музыка в машине или шум ремонтных работ на дороге вызывают повышение пульса и учащение дыхания, вводя организм в стресс. Такая реакция происходит, когда звук превышает 65 децибел (дБ).

В случае, если количество децибел (дБ) переваливает за 90, то последствия могут быть серьезнее — головная боль, головокружение, нарушение слуха.

«Наши уши могут сами предупредить нас об опасности для слуха. Когда громкие звуки воспринимаются как неприятные и болезненные — это сигнал о том, что такой звук может причинить вред», — рассказал Тарасов.

Любителям походов в ночные клубы стоит учесть, что уровень такой громкости способен повредить слуховой аппарат. В таких заведениях он может достигать 100 децибел (дБ), что уже критично. Для сравнения: звук в 130 децибел может привести к контузии.

Специалист предупреждает, что при получении звуковой травмы, необходимо обратиться за помощью к специалисту в течение 72 часов. Именно в этот временной промежуток можно успеть предотвратить серьезные последствия, до их развития.

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