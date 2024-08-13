«Может причинить вред»: какой звук опасен для человека

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Челябинский врач Тарасов: громкие звуки вредят здоровью

«Может причинить вред»: какой звук опасен для человека

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Болезненные ощущения в ушах сигнализируют о превышении безопасного порога громкости.

Громкие звуки могут значительно отразиться на здоровье человека. Об этом главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов сообщил URA.RU.

Излишне громкая музыка в машине или шум ремонтных работ на дороге вызывают повышение пульса и учащение дыхания, вводя организм в стресс. Такая реакция происходит, когда звук превышает 65 децибел (дБ).

В случае, если количество децибел (дБ) переваливает за 90, то последствия могут быть серьезнее — головная боль, головокружение, нарушение слуха.

«Наши уши могут сами предупредить нас об опасности для слуха. Когда громкие звуки воспринимаются как неприятные и болезненные — это сигнал о том, что такой звук может причинить вред», — рассказал Тарасов.

Любителям походов в ночные клубы стоит учесть, что уровень такой громкости способен повредить слуховой аппарат. В таких заведениях он может достигать 100 децибел (дБ), что уже критично. Для сравнения: звук в 130 децибел может привести к контузии.

Специалист предупреждает, что при получении звуковой травмы, необходимо обратиться за помощью к специалисту в течение 72 часов. Именно в этот временной промежуток можно успеть предотвратить серьезные последствия, до их развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, спасет ли от синяков под глазами мазь от геморроя.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
89.95
1.96 96.69
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:09
В Москве стартовал эксперимент по аттестации таксистов
8:54
Трудности перевода: жительница Петербурга не может получить ВНЖ в России
8:40
Поставить жизнь на кон: разрушительные последствия игромании
8:33
Грозное оружие: тяжелая огнеметная система наводит ужас на противника в ДНР
8:18
Временное убежище: из Беловского района Курской области эвакуируют жителей
8:02
«Может причинить вред»: какой звук опасен для человека

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Напавших на корреспондента «Известий» Графчикову признали виновными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака