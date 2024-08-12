Бьюти-лайфхаки из интернета: спасет ли от синяков под глазами мазь от геморроя

Стоит ли верить советчикам из социальных сетей?

Многие считают, что от синяков под глазами поможет простая мазь от геморроя, но это не так. Это средство категорически нельзя использовать на лице, рассказала aif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Считается, что в мази от геморроя есть действующее вещество гепарин, которое разжижает кровь. Также бытует мнение, что средство помогает восстанавливать сосуды и омолаживает. На самом деле мазь пагубно влияет на кожу. Гепарин может привести к кровоподтекам, ведь кожа под глазами нежная, а сосуды тонкие.

«Такая мазь может вызвать контактный дерматит. И это опять же связано с тем, что кожа под глазами тонкая и нежная, гораздо нежнее, чем слизистая перианальной области. Нельзя применять такой крем», — отмечает врач.

Если у человека появились синяки под глазами, то нужно провериться у врача, так как могут быть патологии при болезни сердца, почек или анемии. Также причина может быть в простой усталости и стрессе. Так что нужно отдохнуть, расслабиться и наложить на проблемные участки патчи с витамином РР.

«Нередко говорят про появление синевы и мешков под глазами в связи с возрастом. В этом случае речь идет про возрастные грыжи. Справляется с ними только хирургия», — отметила косметолог.

Генетическая же синева сложно поддается коррекции. Но можно попробовать мезотерапию, которая даст временный эффект.

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