«Довольно прохладно и ветрено»: когда в Москве потеплеет и прекратятся дожди

Смогут ли москвичи в ближайшие дни уже снять теплые кофты?

Прохладная и ветреная погода с дождями прогнозируется в Москве и Подмосковье в первой половине недели. Об этом рассказала в беседе с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первая половина недели будет довольно прохладной и ветреной, с дождями различной интенсивности. Минимальная температура воздуха ночью в Москве будет колебаться в пределах плюс 11 — плюс 14 градусов, по области — плюс десять — плюс 15», — сказала она.

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Днем температура вырастет до плюс 20 градусов в Москве и области. Ветер будет северо-западный, его порывы могут достигать где-то 11-14 метров в секунду. Однако в конце рабочей недели погода улучшится.

«Атмосферное давление подрастет, дожди прекратятся, но ночи останутся прохладными. Дневная температура за счет солнечной энергии будет повышаться», — сообщила Позднякова.

В четверг, 15 августа, температура воздуха в Москве составит от плюс 23 до 25 градусов. В пятницу и субботу столбики термометров покажут отметку, превышающую 25 градусов тепла. Ветер уже будет более теплый, западный. По словам Поздняковой, в середине августа погода будет соответствовать климатической норме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проливной дождь ожидается в Москве на этой неделе. Средняя температура воздуха приблизится к сентябрьским значениям.