Не занимаясь спортом: Хромченко раскрыла секрет стройной фигуры

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 45 0

Эвелина Хромченко объяснила стройность нелюбовью к вредным продуктам

Не занимаясь спортом: Хромченко раскрыла секрет стройной фигуры

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Какие продукты не употребляет знаменитость?

Модный эксперт Эвелина Хромченко раскрыла секрет своей стройности. Знаменитость призналась, что ей повезло, так как она не любит  вредные продукты, которые являются врагом для фигуры.

По словам Хромченко, в ее рационе нет переработанного мяса, молочных продуктов, жирных соусов и прочей высококалорийной еды. При этом углеводы эксперт предпочитает «медленные», а не «быстрые».

«Я практически не ем сахар, крайне редко пью крепкий алкоголь, предпочитаю вино и шампанское. Никогда не пью пиво, любую газировку — только воду с газом в редких случаях», — поделилась Эвелина Хромченко в личном блоге.

Кроме того, модный эксперт со всей ответственностью относится к вопросам здоровья — все необходимые витамины она принимает дополнительно после консультации с врачом.

При этом Хромченко призналась — она практически не занимается спортом. Однако лестницу предпочитает лифту, а услугами помощников по хозяйству не пользуется, предпочитая самостоятельно делать домашние обязанности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева рассказала, как сохраняет фигуру после похудения.

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