В ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах

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Один ребенок получил серьезные травмы, врачам не удалось его спасти.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Одна из велосипедисток, пострадавших накануне в аварии в ДНР, скончалась в больнице. Врачи всю ночь боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли. Авария произошла на Мариупольской трассе, где воспитанники спортивной школы проводили тренировку.

Водитель грузовика протаранил легковушку, которая сопровождала колону велосипедистов. А та отлетела прямо в них. Пострадали восемь детей, двое получили тяжелые травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяная сотрудница МВД насмерть сбила мужчину в Кузбассе.

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В ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах

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