В ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах

Одна из велосипедисток, пострадавших накануне в аварии в ДНР, скончалась в больнице. Врачи всю ночь боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли. Авария произошла на Мариупольской трассе, где воспитанники спортивной школы проводили тренировку.

Водитель грузовика протаранил легковушку, которая сопровождала колону велосипедистов. А та отлетела прямо в них. Пострадали восемь детей, двое получили тяжелые травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяная сотрудница МВД насмерть сбила мужчину в Кузбассе.