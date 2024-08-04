Пьяная сотрудница МВД насмерть сбила мужчину в Кузбассе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 31 0

Сама автоледи госпитализирована. Что теперь ее ждет?

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Мариинске Кемеровской области. Эксклюзивные кадры происшествия публикует 5-tv.ru

Мужчина 73-х лет двигался по обочине автомобильной дороги с велосипедом. Сотрудница МВД двигалась на своем транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего сбила пешехода. Мужчина скончался от полученных травм.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что за рулем автомобиля находилась сотрудница органов МВД, у которой по результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения», — написали в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Известно, что автоледи также получила травмы и была госпитализирована. После ее выписки из больницы ей выберут меру пресечения.

Представители СК изучили место аварии и провели опрос свидетелей. Известно, что расследование дела продолжается. На данный момент было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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