Сотрудница воинской части под Ростовом собирала и передавала данные ГУР Украины

ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО по подозрению в госизмене
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; УФСБ России по Ростовской области; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Фигурантка сама связалась с представителем украинской стороны. В настоящее время она задержана.
Российские силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) по подозрению в государственной измене и передаче данных сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по Ростовской области.
Установлено, что фигурантка, используя мессенджер Signal (заблокирован в России за нарушение законодательства. — Прим. ред.), общалась с представителем ГУР Украины. По заданию киевского режима, она в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Информацию она скидывала в мессенджере представителю киевского режима.
Силовики изъяли у задержанной средства связи, которые она использовала для контактов с представителем ГУР Украины. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени задержаны пособники сирийских террористов. Два религиозных деятеля вербовали россиян, а после отправляли их в Сирию. За период с 2015-го по 2022 год задержанные смогли склонить 19 человек к участию в запрещенных группировках.
- 13 авг
- Танк Abrams и до 635 боевиков ВСУ: успехи группировки «Центр» на СВО за сутки
- 13 авг
- «При поддержке Запада»: глава ФСБ Бортников об атаке ВСУ на Курскую область
- 13 авг
- «За скот держали»: украинский пленный обвинил ВСУ в отправке боевиков на смерть
- 13 авг
- СМИ заявили об участии польских танков в атаке ВСУ на Курскую область
- 13 авг
- Грозное оружие: тяжелая огнеметная система наводит ужас на противника в ДНР
- 13 авг
- Командная работа на поражение противника! Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Российские зенитчики уничтожили беспилотник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Удар по безопасности: стали известны подробности атаки дрона на ЗАЭС
- 12 авг
- Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
- 12 авг
- Точное попадание: военные РФ теснят подразделения ВСУ от границ Курской области
Читайте также
81%
1.96 96.69
1.51
Нашли ошибку?