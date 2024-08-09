Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal за нарушение законодательства

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Приложением могли пользоваться в террористических и экстремистских целях.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal за нарушение законодательства

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Роскомнадзор заблокировал работу мессенджера Signal в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — цитирует агентство заявление Роскомнадзора.

Пользователи приложения пожаловались на сбои в работе Signal 9 августа.

Наиболее острым вопросом для всех российских пользователей интернета является замедление работы видеохостинга YouTube. О первых массовых сбоях стало известно 1 августа, а уже неделю спустя большинство россиян и вовсе не смогли ни загрузить видеоролики, ни открыть приложение.

В то же время, на фоне сбоев в работе американской платформы, в России заметно возросли скачивания приложения «VK Видео». Только за первую неделю августа пользователи стали загружать его в 4,5 раза чаще, чем в июле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне замедления работы YouTube стали пользоваться популярностью различные «ускорители». Однако IT-эксперт Денис Кусков предупредил, чем может быть опасен переход по подобным ссылкам.

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