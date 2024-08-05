В Тюмени задержаны пособники сирийских террористов

В Тюмени ФСБ РФ задержала двух религиозных деятелей, которые вербовали россиян, а после отправляли к террористам в Сирию.

По данным следствия, с 2015-го по 2022 год они смогли склонить 19 человек к участию в запрещенных группировках. Кроме того, активно распространяли идеологию терроризма в интернете и собирали деньги для радикалов.

Сейчас следствие собирает все детали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Запорожской области задержан планировавший теракт россиянин. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, а преступление должно было быть направлено против должностных лиц военно-гражданской администрации региона.

Мужчина собирал и передавал данные украинской стороне. Возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями о совершении теракта и госизмене.