В Тюмени задержаны пособники сирийских террористов
Религиозные деятели вербовали россиян для участия в запрещенных группировках.
Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Тюмени ФСБ РФ задержала двух религиозных деятелей, которые вербовали россиян, а после отправляли к террористам в Сирию.
По данным следствия, с 2015-го по 2022 год они смогли склонить 19 человек к участию в запрещенных группировках. Кроме того, активно распространяли идеологию терроризма в интернете и собирали деньги для радикалов.
Сейчас следствие собирает все детали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Запорожской области задержан планировавший теракт россиянин. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, а преступление должно было быть направлено против должностных лиц военно-гражданской администрации региона.
Мужчина собирал и передавал данные украинской стороне. Возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями о совершении теракта и госизмене.
Читайте также
48%
-0.08 92.83
-0.02
Нашли ошибку?