В Тюмени задержаны пособники сирийских террористов

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Религиозные деятели вербовали россиян для участия в запрещенных группировках.

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Тюмени ФСБ РФ задержала двух религиозных деятелей, которые вербовали россиян, а после отправляли к террористам в Сирию.

По данным следствия, с 2015-го по 2022 год они смогли склонить 19 человек к участию в запрещенных группировках. Кроме того, активно распространяли идеологию терроризма в интернете и собирали деньги для радикалов.

Сейчас следствие собирает все детали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Запорожской области задержан планировавший теракт россиянин. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, а преступление должно было быть направлено против должностных лиц военно-гражданской администрации региона.

Мужчина собирал и передавал данные украинской стороне. Возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями о совершении теракта и госизмене.

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