Сам себе офтальмолог: как в домашних условиях проверить зрение

Врач-офтальмолог Махкамова: тест Амслера поможет выявить макулярную дегенерацию
Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp
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Этот тест поможет выявить начало развития макулярной дегенерации глаз.
Тест Амслера поможет в домашних условиях выявить глазную болезнь. Например, макулярную дегенерацию, при которой поражается центральная зона сетчатки. Из-за этого у человека портится зрение. Об этом способе рассказала изданию Газета.ру кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.
Так, нужно взять разлинованный листок бумаги и поставить в центре точку. Листок следует расположить на расстоянии 15-20 сантиметров от лица и сосредоточить взгляд на точке.
При этом ладонью следует прикрыть глаз и оценить квадраты и линии вокруг точки. Например, есть ли искривления, пятна, все ли квадраты одинаковые. То же самое проверить и на другом глазу. Если появятся искажения, то нужно незамедлительно обратиться к врачу.
«Сетчатка состоит из палочек и колбочек, и последние отвечают за центральное зрение. Однако с возрастом в этой области скапливаются продукты жизнедеятельности (распада) колбочек, и из-за этого человек перестает видеть в центральной части зрения», — уточнила Махкамова.
Так макулярная дегенерация часто появляется у людей в возрасте от 75 лет. А также встречается чаще у курящих и светловолосых людей. Обычно заболевание поражает оба глаза.
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