Одна на миллион: у школьницы из-за редкой аллергии начала отмирать кожа

В Уфе у девочки обнаружили редкую аллергию, вызывающую отмирание кожи
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
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Удалось ли врачам спасти ребенка?
В Уфе 15-летняя пациентка поступила в Республиканскую детскую клиническую больницу из-за редкой аллергической реакции. У девочки начала буквально отмирать кожа по всему телу. О необычном случае рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
В больницу подросток поступила с жалобами на высыпания на коже, поражение слизистой губ, глаз и половых органов. Кроме того, у девочки поднялась температура до 39 градусов.
Состояние у ребенка было тяжелым. Оказались нарушены функции органов, возрастал риск присоединения инфекции, ведь кожа уже утратила барьерную функцию.
Так у пациентки обнаружили синдром Лайелла или по-другому острый эпидермальный некролиз.
«Девочке была назначена специализированная терапия, в результате которой ее состояние улучшилось, появилась положительная динамика. Врачи справились с интоксикацией, бактериальной инфекцией, сохранили зрение», — уточнил Рахматуллин.
В результате лечения кожа на лице, груди, животе, спине, ногах и руках начала заживать.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что калифорнийские ученые создали вирус, способный победить ВИЧ.
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