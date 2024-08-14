Это конец? Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо
Кейт Миддлтон записала видеообращение без обручального кольца
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Она записала видеообращение вместе с принцем Уильямом.
Принцесса Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Page Six.
Кейт и ее супруг принц Уильям накануне записали видеообращение, в котором поздравили британских спортсменов с успехами на прошедших Олимпийский играх в Париже.
Внимание журналистов привлекло отсутствие на пальце принцессы ее знаменитого обручального кольца с сапфиром и бриллиантами. Вместо него Кейт продемонстрировала украшение из розового золота, усыпанное бриллиантами по всему контуру, известное как «кольцо вечности».
В марте этого года Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии. Онкология у жены принца Уильяма была обнаружена во время обследований, назначенных после операции в брюшной полости. Из-за лечения принцесса не появлялась на публике с Рождества. И 15 июня она впервые вышла в свет после долгого перерыва. В июле Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям принял решение расстаться с Кейт Миддлтон в 2007 году, когда они только начинали свои отношения и были студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии.
Читайте также
94%
2.71 100.56
3.87
Нашли ошибку?