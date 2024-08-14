Это конец? Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

Она записала видеообращение вместе с принцем Уильямом.

Принцесса Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Page Six.

Кейт и ее супруг принц Уильям накануне записали видеообращение, в котором поздравили британских спортсменов с успехами на прошедших Олимпийский играх в Париже.

Внимание журналистов привлекло отсутствие на пальце принцессы ее знаменитого обручального кольца с сапфиром и бриллиантами. Вместо него Кейт продемонстрировала украшение из розового золота, усыпанное бриллиантами по всему контуру, известное как «кольцо вечности».

В марте этого года Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии. Онкология у жены принца Уильяма была обнаружена во время обследований, назначенных после операции в брюшной полости. Из-за лечения принцесса не появлялась на публике с Рождества. И 15 июня она впервые вышла в свет после долгого перерыва. В июле Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям принял решение расстаться с Кейт Миддлтон в 2007 году, когда они только начинали свои отношения и были студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии.