Три человека на катамаране пропали в Охотском море

Двое мужчин и подросток пропали в Охотском море. На катамаране они пытались пересечь Сахалинский залив, после чего связь с ними пропала. Для поиска из Хабаровска отправили вертолет МЧС.

Уже обследовано 120 километров береговой линии и более 700 квадратных километров акватории. Результатов пока нет.