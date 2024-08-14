Три человека на катамаране пропали в Охотском море

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Уже обследовано более 700 квадратных километров акватории.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Двое мужчин и подросток пропали в Охотском море. На катамаране они пытались пересечь Сахалинский залив, после чего связь с ними пропала. Для поиска из Хабаровска отправили вертолет МЧС.

Уже обследовано 120 километров береговой линии и более 700 квадратных километров акватории. Результатов пока нет.

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