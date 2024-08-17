Кого следует поздравлять и что лучше всего подарить?

День Воздушного флота России — это профессиональный праздник всех работников авиационной сферы, который традиционно отмечают в третье воскресенье августа. В этом году этот день выпал на 18 число. Подробнее об истории Дня Воздушного флота России, традициях и том, кого следует поздравлять в этот день — читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня Воздушного флота России

За становлением этого праздника стоят две фигуры — Николай II и Иосиф Сталин.

12 августа 1912 года последний русский царь Николай II велел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть Военно-Воздушных сил и передать в ее ведение все вопросы развития нового рода войск.

Через два десятка лет уже Иосиф Сталин установил в Советском Союзе традицию праздновать День Воздушного флота СССР. Этот праздник (также известный как Всесоюзный день авиации или День Авиации) был закреплен Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1933 года номер 859, в честь выдающихся достижений ученых, авиационных конструкторов, работников авиационной промышленности, летного и технического состава ВВС РККА.

Впервые День Воздушного флота отметили 18 августа 1933 года. В эту дату на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе в Москве был организован настоящий праздник, на котором продемонстрировали образцы советской авиационной техники, а также мастерство и мужество авиаторов. На воздушном параде присутствовали члены советского правительства во главе с Иосифом Сталиным.

Долгие годы День Воздушного флота отмечался в СССР 18 августа и стал всенародным праздником.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года номер 3018-Х «О праздничных и памятных днях» было установлено, что День Воздушного Флота СССР отмечается в третье воскресенье августа. Эта традиция была продолжена и в постсоветской России. Президиум Верховного Совета РФ в 1992 году сохранил советскую традицию и оставил за Днем Воздушного флота России третье воскресенье августа.

Традиции Дня Воздушного флота России

Еще с советских времен в эту дату было принято проводить помпезные авиационные парады, отдавая дань уважения всем пилотам и другим сотрудникам, которые работают на благо авиа-отрасли страны. Это правило осталось и в постсоветской России. Парады проводят во всех уголках нашей большой страны, в которых расположены авиационные части.

Помимо парадов, в честь Дня Воздушного флота в музеях традиционно проводят различные тематические выставки, связанные с историей и развитием авиации.

В мегаполисах и регионах проходят праздничные концерты, на которых выступают певцы, танцоры и артисты, посвящающие свои номера героям-летчикам и выдающимся авиаконструкторам.

Очень значимым событием, которое традиционно проводилось в честь Дня Воздушного флота России, был авиасалон МАКС. Впервые выставка открыла свои двери для посетителей в 1993 году, а затем неизменно продолжала свою работу каждые два года. В 2023 и 2024 годах МАКС было принято не проводить, однако, как стало известно, к 2025 году госкорпорация «Ростех» и ее дочерняя компания «Авиасалон» в рамках популяризации отечественной авиации запустят новый онлайн-проект. Любой участник авиасалона сможет разместить результаты своего труда на онлайн-платформе и представить миру новые, уникальные проекты.

Как и кого поздравлять с Днем Воздушного флота России

Этот профессиональный праздник относится не только к тем, кто управляет самолетами, но и к тем, кто их конструирует, строит и обслуживает. Так, День Воздушного флота России отмечают авиаторы, инженерно-технический и диспетчерский состав, бортпроводники и работники авиационной инфраструктуры.

Приятным и памятным подарком к этому празднику может стать моделька самолета. Можно преподнести сотруднику авиации уже готовую фигурку, либо конструктор — так виновнику торжества будет даже интереснее. Любая памятная атрибутика в виде брелков, кружек, футболок или ежедневников, на которой изображена символика воздушного флота, будет приятным подарком.

Можно обратить внимание и на профессиональные книги, подойдут как современные пособия о развитии авиации, так и исторические учебники с биографиями летчиков-героев.

Если ваш близкий человек из сферы авиации много путешествует — можно преподнести ему фотоальбом или фотоаппарат.

Интересные факты об авиации ко Дню Воздушного флота России

Согласно правилам системы международной авиации, каждый аэропорт имеет трехбуквенный код на латинице. В России этот код указан на кириллице.

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Многим пассажирам самолетов кажется, что привычная еда имеет совершенно другой вкус. На самом деле причиной этому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой или сладкой, но при этом более хрустящей.

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