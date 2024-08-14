Как и когда появился праздник? Как его отмечают? И как с ним поздравить археолога?

Международный День археолога традиционно отмечается 15 августа. В этот раз профессиональный день ученых, которые дарят миру самые важные и самые удивительные открытия, выпал на четверг. Подробнее об истории и традициях Дня археолога — в материале 5-tv.ru.

История Дня археолога

Существует несколько версий истории возникновения этого праздника. По одной из них, традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения «Старая Ладога» в окрестностях Ленинграда (Санкт‑Петербурга). По легенде, в экспедиции существовало строгое правило — отмечать только серьезные даты и праздники. Когда повода не нашлось, в другие экспедиции были направлены телеграммы: «Поздравляем с Днем археолога».

По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в начале 1940-х годов, когда во время раскопок 15 августа студентам‑археологам захотелось отдохнуть. Они пришли к руководителю экспедиции Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо бы его отметить. Праздник отметили, как полагается, а потом повод забылся, и день рождения Буцефала стал Днем археолога.

Тем временем члены профессионального сообщества склонны считать, что День археолога принято праздновать именно 15 августа из-за выдающегося ученого Татьяны Пассек. Сперва эту дату отмечали только члены ее экспедиции, а затем традиция перешла и на всех остальных археологов.

Как отмечают День археолога

Середина лета — сезон полевых работ, поэтому археологи чаще всего отмечают свой праздник за профессиональной деятельностью.

К этой дате во многих музеях начинают свою работу увлекательные выставки, экскурсии по местам раскопок и археологическим памятникам. Часто к 15 августа готовят презентации специализированных трудов, конференции и симпозиумы.

Однако есть у археологов и очень забавная традиция — посвящение. Тем, кто отправляется в экспедицию впервые, предлагают пройти настоящее испытание: пробежать полосу препятствий, показать мастерство вязания узлов, раскопать спрятанный предмет пластиковой лопаткой, а также многие другие этапы — на что хватит фантазии у коллег. Эта полоса препятствий носит шуточный характер и призвана скорее развлечь новичков, которые будут подготавливать уже свои проверки для юных археологов на будущий год.

Как поздравить с Днем археолога

Вручить подарок или дозвониться до археолога в этот день, вероятнее всего, будет трудно. Как говорилось ранее, 15 августа они чаще всего находятся в полях. Однако, если вам все же удалось наладить связь с виновником торжества — стоит пожелать ему удачного путешествия и новых открытий.

Лучший подарок для археолога — это то, что может пригодиться ему в экспедиции. Профессионалу можно подарить термокружку, комфортабельную палатку, компас, спальник, трекинговую обувь или набор специализированных инструментов. Не менее приятным подарком для археолога будет и книга о тонкостях его профессии.

Интересные факты о Дне археолога

Правителем, который дал старт развитию археологии в России был император Петр I. В 1714 году он издал указ о сборе различных старых вещей за вознаграждение. В том же году император постановил открыть Кунсткамеру — первый государственный музей в России.

В Египте археологи обнаружили таблички, на которых строившие пирамиды работники указывали, почему опоздали или прогуляли службу. Из самых популярных причин: укусил скорпион, варил пиво.

Самый древний из найденных наскальных рисунков был обнаружен в Индонезии. Этой археологической находке примерно 45,5 тысяч лет, на ней изображено животное, напоминающее свинью.

Самые знаменитые в России памятники наскальной живописи располагаются в Карелии, Хакасии, Красноярском крае, Кемеровской области, на Алтае и Дальнем Востоке. При этом сибирские каменные стелы считаются ровесницами египетских пирамид.

Все знают о традиции египтян мумифицировать покойных, однако мало кому известно, что и на территории нашей страны когда-то практиковали такой способ погребения. В 1993 году на Алтае была найдена мумия, вошедшая в историю как «принцесса Укока» («алтайская принцесса»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России отмечают другой профессиональный праздник — День физкультурника.