Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Киевский режим продолжает терроризировать мирное население региона.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главная тема на повестке — напряженная ситуация в Белгородской области.
Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что из-за террористических атак со стороны Украины в регионе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. А самое главное и, к сожалению, непоправимое — погибли и пострадали мирные жители.
Сейчас населению оказывается всесторонняя помощь, однако Белгородская область уже не может самостоятельно справиться с последствиями после атак.
«В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — отметил Куренков.
Он подчеркнул, что нужно постоянно контролировать вопросы жизнеобеспечения пострадавших граждан. Цены на продукты и товары первой необходимости не должны необоснованно повышаться.
Глава МЧС РФ отметил, что пострадавшие жители региона получают единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области обстрелы фиксируются уже каждый день.
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