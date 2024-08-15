Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 45 0

Киевский режим продолжает терроризировать мирное население региона.

Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главная тема на повестке — напряженная ситуация в Белгородской области.

Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что из-за террористических атак со стороны Украины в регионе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. А самое главное и, к сожалению, непоправимое — погибли и пострадали мирные жители.

Сейчас населению оказывается всесторонняя помощь, однако Белгородская область уже не может самостоятельно справиться с последствиями после атак.

«В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — отметил Куренков.

Он подчеркнул, что нужно постоянно контролировать вопросы жизнеобеспечения пострадавших граждан. Цены на продукты и товары первой необходимости не должны необоснованно повышаться.

Глава МЧС РФ отметил, что пострадавшие жители региона получают единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области обстрелы фиксируются уже каждый день.

Тема:
Спецоперация
15 авг
«На связь не выходят»: сотни жителей Курской области ищут пропавших при эвакуации родственников
15 авг
«Сделали заслоны»: армия России зачистила село Мартыновка в Курской области
15 авг
Двое жителей курского Льгова пострадали при ракетной атаке ВСУ
15 авг
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
15 авг
«Он нереальный»: украинский пленный заявил о необходимости истребления фашизма на Украине
15 авг
Российские саперы обезвреживают приграничные зоны Курской области
15 авг
Спасенные шедевры: в Таганроге открылась выставка картин, пострадавших при ракетном ударе ВСУ
15 авг
Истребители Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
Российские танкисты уничтожили точку взлета беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
Опасная ситуация: в Белгородской области обстрелы фиксируются уже каждый день
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

11:48
«На связь не выходят»: сотни жителей Курской области ищут пропавших при эвакуации родственников
11:35
«Это уже невозможно скрыть»: 52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой?
11:34
«Сделали заслоны»: армия России зачистила село Мартыновка в Курской области
11:22
Двое жителей курского Льгова пострадали при ракетной атаке ВСУ
11:09
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
10:51
В огне 3,5 тысячи «квадратов»: в Люберцах вспыхнул крупный пожар

Сейчас читают

«Воинствующая акушерка»: Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
15 августа — День археолога в России: история и традиции праздника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака